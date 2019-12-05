Из избирательного кодекса удалена возможность снятия кандидатов с выборов письмом СБУ

Профильный комитет Верховной рады на заседании 4 декабря поддержал предложения в новый Избирательный кодекс, которые поступили от Офиса президента. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, из текста кодекса убрали возможность снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки кандидата направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщениях относительно фактов нарушения кандидатом закона.

"Мы вчера на комитете учли еще некоторые предложения, которые поступили из Офиса президента. В частности, относительно СБУ. Была норма о том, что СБУ может посылать письма (в ЦИК - ред.) относительно сепаратизма (во время проверки правоохранителями кандидатов - ред.). Избирательные комиссии могли за это снимать с избирательной гонки. Мы это убрали. Ведь много возражений. Такая дискреция СБУ может влиять на ход выборов", - заявил Корниенко.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, каким образом будет происходить проверка кандидатов по новому избирательному кодексу, если СБУ будет иметь факты о совершении незаконных действий, Корниенко объяснил, что решение будет принимать не ЦИК, а суд.

"Будет Принимать решение суд. Если кто с этим иском обратится", - заявил Корниенко.

Ранее сообщалось, что профильный комитет парламента соберется, что рассмотреть проект нового Избирательного кодекса с предложениями президента на этой неделе, чтобы учесть еще несколько поправок.

Также РБК-Украина писало, что во фракции "Слуга народа" планируют, что новый избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца года и начнет действовать с 1 января 2020 года.