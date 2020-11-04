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Избиратели в США получают звонки с призывом не ходить на выборы, - ФБР

Автор: Инна Собора

В ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов. В ФБР заявили, что уже получили информацию о звонках.

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Об этом пишет CNN.

В Бюро добавили, что подобные звонки получают избиратели на каждые выборы.

"Нам известны сообщения о звонках роботов, мы это не комментируем. Напомним, что ФБР призывает американскую общественность проверять любую информацию о выборах и голосовании", - заявили в ФБР.

Американцев призывют сохранять спокойствие и голосовать дальше.

Ранее сообщалось, что в США не зафиксировали свидетельств возможного вмешательства в голосованием на выборах президента со стороны иностранных государств.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.

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