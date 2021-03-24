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Избил прохожего и применил слезоточивый газ: полицейскому объявили подозрение

Автор: Андрей Козловский

В Киеве инспектор управления патрульной полиции во время конфликта с прохожим применил слезоточивый газ и избил его. Правоохранителю сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, во время несения службы на территории Деснянского района Киева у патрульного полицейского возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, был в нетрезвом состоянии. В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, правоохранитель применил в отношении гражданина слезоточивый газ и нанес ему несколько ударов.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении инспектору управления патрульной полиции по факту превышения власти, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). В случае доказательства вины подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области двух сотрудников полиции подозревают в пытках задержанного. По версии следствия, они избивали его стулом и шлангом от огнетушителя.

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