Двух черкасских полицейских подозревают в пытках: били задержанного стулом

Двух сотрудников полиции Черкасской области подозревают в пытке задержанного в городе Городище. По версии следствия, они избивали задержанного стулом и шлангом от огнетушителя.

Следствие установило, что двое участковых 5 февраля пришли в один из гаражей кооператива, где находились двое братьев и их товарищ. Они доставили одного из братьев в участок для получения объяснений относительно краж и возможной причастности к ним.

Чтобы заставить задержанного дать показания, полицейские начали его избивать, в результате сломав об него стул. Затем на пострадавшего надели наручники и начали бить руками, ногами, шлангом от огнетушителя и бутылкой. Били по голове, лицу и туловищу.

"В результате этого пострадавший получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, головы и спины, травматического удаления зубов верхней челюсти", - рассказали в ГБР.

Детективы возбудили дело по факту пытки с целью получения от потерпевшего признания (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Правоохранителям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.