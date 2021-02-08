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Двух черкасских полицейских подозревают в пытках: били задержанного стулом

Новина українською → Городище, Понедельник 08 февраля 2021 21:01
Двух черкасских полицейских подозревают в пытках: били задержанного стулом Фото: стул, которым били задержанного (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Двух сотрудников полиции Черкасской области подозревают в пытке задержанного в городе Городище. По версии следствия, они избивали задержанного стулом и шлангом от огнетушителя.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что двое участковых 5 февраля пришли в один из гаражей кооператива, где находились двое братьев и их товарищ. Они доставили одного из братьев в участок для получения объяснений относительно краж и возможной причастности к ним.

Чтобы заставить задержанного дать показания, полицейские начали его избивать, в результате сломав об него стул. Затем на пострадавшего надели наручники и начали бить руками, ногами, шлангом от огнетушителя и бутылкой. Били по голове, лицу и туловищу.

"В результате этого пострадавший получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, головы и спины, травматического удаления зубов верхней челюсти", - рассказали в ГБР.

Детективы возбудили дело по факту пытки с целью получения от потерпевшего признания (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Правоохранителям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в начале декабря прокуратура передала в суд дело о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке. Фигурантами дела являются сотрудники полиции.

Кроме того, в октябре шестерым николаевским полицейским сообщили о подозрении в пытках мужчины. Правоохранители пытались выбить из него признание.

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Новости Украины Происшествия полиция подозрение избиение пытки Черкасская область ГБР
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