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Із випередженням графіка: у Міненерго відзвітували про закачування газу в сховища

Україна, Вівторок 22 серпня 2023 15:47
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Із випередженням графіка: у Міненерго відзвітували про закачування газу в сховища Фото: у ПСГ вже 13 млрд кубометрів газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Закачування газу в газосховища України перед опалювальним сезоном відбувається з випередженням графіка. У ПСГ закачано вже понад 13 млрд кубометрів палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що з наближенням зими навантаження на газовидобувні та газорозподільні підприємства буде зростати. Адже через ускладнення логістичних маршрутів збільшено використання газу для виробництва електроенергії.

За його словами, одним з результатів якої стала сертифікація українських ПСГ за європейськими нормами. Це створило можливості для зберігання в Україні газу іноземних компаній. Європейські компанії вже почали активно закачувати блакитне паливо в українські ПСГ, де зберігається вже близько 600 млн кубометрів іноземного газу.

Найбільші у Європі ПСГ

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі (понад 31 млрд кубометрів). Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив перелік підземних споруд, де зберігатимуться енергетичні ресурси: нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати у належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та інших загроз.

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