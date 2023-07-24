Із "Сенс Банку" до націоналізації намагалися вивести мільярдні активи, - ОГП

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів", - йдеться в повідомленні.

Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

"У подальшому, щоб приховати "сліди" оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави", - додали в Офісі генпрокурора.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про "Сенс Банк".

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявлено документи з доказами незаконної діяльності.

З метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк України прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ у взаємодії з Національним банком України (ст. 110-2 КК України).

"Сенс Банк"

20 липня Нацбанк ухвалив рішення про передачу "Сенс Банку" (раніше - "Альфа-Банк") у власність держави. Його власниками є російські підсанкційні олігархи - Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. На наступний день Кабмін погодився націоналізувати "Сенс Банк". Своєю чергою, Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку. 22 липня "Сенс Банк" офіційно став державним.