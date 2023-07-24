Из "Сенс Банка" до национализации пытались вывести миллиардные активы, - ОГП

"После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины собственники банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов", - говорится в сообщении.

Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.

"В дальнейшем, чтобы скрыть "следы" схемы, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства", - добавили в Офисе генпрокурора.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о "Сенс Банке".

В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топменеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.

В целях недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства.

Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины (ст. 110-2 УК Украины).

"Сенс Банк"

20 июля Нацбанк принял решение о передаче "Смысл Банка" (ранее - "Альфа-Банк") в собственность государства. Его владельцами являются российские подсанкционные олигархи - Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. На следующий день Кабмин согласился национализировать "Смысл Банк". В свою очередь, Министерство финансов будет избрано органом управления корпоративными правами по акциям банка. 22 июля "Сенс Банк" официально стал государственным.