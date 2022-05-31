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З-під завалів у Харкові дістали чотирьох загиблих

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Харків, Вівторок 31 травня 2022 16:55
З-під завалів у Харкові дістали чотирьох загиблих Фото: розбір завалів у Харкові (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Сергей Новиков

Рятувальники в Харкові дістали чотирьох загиблих з-під завалів зруйнованого обстрілами будинку в Індустріальному районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку.

"Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла 2-х загиблих: чоловіка і жінку. Сьогодні з-під завалів були вилучені тіла ще двох загиблих чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в ході російського обстрілу Харкова та області постраждали три особи.

А в результаті обстрілу 26 травня в Харкові загинули дев'ять осіб, у тому числі п'ятимісячна дитина.

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