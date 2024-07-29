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Із нинішньою Росією мир неможливий, - глава МЗС Польщі

Фото: Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мир із сучасною Росією неможливий, оскільки вона порушила міжнародні норми та прагнути отримати вигоду з агресії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Visegrad Insight.

Як зазначив міністр, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) виникла з Гельсінського процесу, коли комуністичний блок того часу зобов'язався поважати права людини та терпіти опозицію, а західний світ зобов'язався визнати кордони, встановлені в результаті Другої світової війни, яка не закінчилася мирним договором.

"Сучасна Росія порушила обидва ці зобов'язання, оскільки ввела набагато більш авторитарний режим і має більше політичних в'язнів, ніж за Брежнєва. Водночас вона почала змінювати кордони силою", - сказав Сікорський.

За його словами, ОБСЄ була ідеєю стабілізації безпеки у Європі за участю Росії. Протягом багатьох років і десятиліть ОБСЄ подобалася Росії, тому що Росія мала в ній право вето. Однак на сьогодні вона порушила всі припущення та принципи - Статут ООН та ОБСЄ, яка була фактично створена за її ініціативою.

"Це призводить нас до вашого справедливого висновку, що з Росією, як вона є сьогодні, мир не може бути досягнутий, тому що вона хоче отримати вигоду з агресії. Тому необхідно відповідати на це силою, а не поступками", - сказав глава МЗС Польщі.

 

Нагадаємо, Польща збільшила витрати на оборону після вторгнення Росії в Україну. Якщо цього року вона витрачала на оборону 4% ВВП, то наступного року витрати збільшаться до 5% ВВП. Як заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, "ми більше не знаходимося в епосі вічного миру після холодної війни".

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