С нынешней Россией мир невозможен, - глава МИД Польши

Как отметил министр, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возникла из Хельсинкского процесса, когда коммунистический блок того времени обязался уважать права человека и терпеть оппозицию, а западный мир обязался признать границы, установленные в результате Второй мировой войны, которая не закончилась мирным договором.

"Современная Россия нарушила оба этих обязательства, поскольку ввела гораздо более авторитарный режим и имеет больше политических заключенных, чем при Брежневе. В то же время она начала менять границы силой", - сказал Сикорский.

По его словам, ОБСЕ была идеей стабилизации безопасности в Европе с участием России. В течение многих лет и десятилетий ОБСЕ нравилась России, потому что у России было в ней право вето. Однако к настоящему времени она нарушила все предположения и принципы - Устав ООН и ОБСЕ, которая была фактически создана по ее инициативе.

"Это приводит нас к вашему справедливому выводу, что с Россией, как она есть сегодня, мир не может быть достигнут, потому что она хочет извлечь выгоду из агрессии. Поэтому необходимо отвечать на это силой, а не уступками", - сказал глава МИД Польши.