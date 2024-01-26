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Із якими проблемами стикаються українські біженці у Литві: дослідження

Фото: Українці у Литві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Литві перебувають понад 50 тисяч українських біженців. Більшість налаштовані опанувати місцеву мову й розглядають можливість залишитися у країні в майбутньому.

Із якими проблемами стикаються українські біженці у Литві, РБК-Україна розповідає з посиланням на Європейський сайт про інтеграцію.

Центр східноєвропейських досліджень (EESC) проаналізував адаптацію українців із тимчасовим захистом у Литві. В опитуванні взяли участь понад 200 респондентів, переважно жінки старші 30 років, які мають дітей.

Питання, включені до дослідження, стосувалися роботи, медицини, освіти, соціальної адаптації та інтеграції. Деякі з основних тенденцій такі:

  • майже 90% респондентів планують вивчити місцеву мову, і більше половини з них мотивовані вдячністю до країни, в якій вони живуть;
  • 65% опитаних мають стабільний дохід у Литві, але багато хто відчуває серйозну фінансову тривогу;
  • психологічна травма та проблеми з психічним здоров'ям можуть перешкоджати або уповільнювати процес інтеграції.

Серед основних проблем людей з тимчасовим захистом у Литві:

  • відсутність доступу до мовних курсів (45,9%);
  • ускладнений доступ до медичної допомоги, зокрема довгий час очікування на прийом (51,2%);
  • відсутність допомоги в працевлаштуванні (29,7%), пошуку житла (14%) та фінансової допомоги (23,3%);
  • відчуття відчуженості та соціальної ізоляції.

Хоча багато українців на даний момент не мають чіткого плану на майбутнє через війну, що триває, 64% респондентів розглянули б можливість подати заяву на громадянство Литви в подальшому.

Нагадаємо, ми писали, що у листопаді потік біженців до Литви зріс. У країні відзначають рекордний рівень працевлаштування українців.

Також ми розповідали, як ставилися до українців у Литві через півтора року війни. Половина опитаних були згодні, щоб українці, які вивчать мову та знайдуть роботу, залишалися в країні після війни.

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Литва