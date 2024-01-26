Із якими проблемами стикаються українські біженці у Литві: дослідження

Нагадаємо, ми писали, що у листопаді потік біженців до Литви зріс. У країні відзначають рекордний рівень працевлаштування українців.

Також ми розповідали, як ставилися до українців у Литві через півтора року війни. Половина опитаних були згодні, щоб українці, які вивчать мову та знайдуть роботу, залишалися в країні після війни.

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