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С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Литве: исследование

Фото: Украинцы в Литве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Литве находятся более 50 тысяч украинских беженцев. Большинство настроены выучить местный язык и рассматривают возможность остаться в стране в будущем.

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Литве, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Европейский сайт про интеграцию.

Центр восточноевропейских исследований (EESC) проанализировал адаптацию украинцев со временной защитой в Литве. В опросе приняли участие более 200 респондентов, преимущественно женщины старше 30 лет, имеющие детей.

Вопросы, включенные в исследование, касались работы, медицины, образования, социальной адаптации и интеграции. Некоторые из основных тенденций следующие:

  • почти 90% респондентов планируют выучить местный язык, и более половины из них мотивированы благодарностью к стране, в которой они живут;
  • 65% опрошенных имеют стабильный доход в Литве, но многие испытывают серьезную финансовую тревогу;
  • психологическая травма и проблемы психического здоровья могут препятствовать или замедлять процесс интеграции.

Среди основных проблем людей со временной защитой в Литве:

  • отсутствие доступа к языковым курсам (45,9%);
  • осложненный доступ к медицинской помощи, в частности длительное время ожидания приема (51,2%);
  • отсутствие помощи в трудоустройстве (29,7%), поиске жилья (14%) и финансовой помощи (23,3%);
  • ощущение отчужденности и социальной изоляции.

Хотя у многих украинцев на данный момент нет четкого плана на будущее из-за продолжающейся войны, 64% респондентов рассмотрели бы возможность подать заявление на гражданство Литвы в дальнейшем.

Напомним, мы писали, что в ноябре поток беженцев в Литву вырос. В стране отмечается рекордный уровень трудоустройства украинцев.

Также мы рассказывали, как относились к украинцам в Литве через полтора года войны. Половина опрошенных согласились, чтобы украинцы, которые изучат язык и найдут работу, оставались в стране после войны.

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Литва