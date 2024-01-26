С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Литве: исследование

Напомним, мы писали, что в ноябре поток беженцев в Литву вырос. В стране отмечается рекордный уровень трудоустройства украинцев.

Также мы рассказывали, как относились к украинцам в Литве через полтора года войны. Половина опрошенных согласились, чтобы украинцы, которые изучат язык и найдут работу, оставались в стране после войны.

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