Із яких областей найбільше українців у Польщі: дослідження

У Польщі працевлаштовані більшість українських біженців. Частина людей їде в цю країну з метою роботи, а не лише прихистку.
Із яких областей найбільше українців працюють у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на аналітичний центр міжнародної агенції Gremi Personal.
Компанія провела опитування серед 1399 працівників із України, які зверталися за працевлаштуванням. Наразі найбільше українців приїхали із таких 10 областей:
Серед опитаних 52,64% – жителі міст, 17,63% приїхали з селищ і 29,72% – із сіл.
Аналітики звертають увагу на зміну географії, звідки українці приїжджають до Польщі. Якщо 2022 року найбільше українців приїхали до Польщі із областей, що знаходяться в близькості від бойових дій, то цієї зими у Польщі серед опитаних переважна більшість трудових мігрантів.
Зокрема, у березні-травні 2022 року найбільше українських працівників приїхали з таких областей України:
Раніше у Польщі працювали багато українців із західних регіонівУкраїни. Із початком війни багато людей були змушені виїхати із східних та південних регіонів із міркувань безпеки, звертають увагу у компанії.
"Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хтось повернувся в Україну, хтось поїхав до інших країн, тому попри війну географічний показник вирівнюється. Зокрема, у Польщі залишаються ті українці, які прагнуть працювати", – каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.
На кінець 2023 року у Польщі офіційно працювали 750 тисяч українських громадян.
Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українські біженці у Польщі. Втікачі від війни частіше працюють за низькі зарплати, ніж мігранти з України, які приїхали до повномасштабного вторгнення.
Також ми розповідали, що українці масово відкривають свою справу у Польщі. Щомісяця ФОП реєструють до 3000 українців.
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