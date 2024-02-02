Із яких областей найбільше українців у Польщі: дослідження

Компанія провела опитування серед 1399 працівників із України, які зверталися за працевлаштуванням. Наразі найбільше українців приїхали із таких 10 областей:

Дніпропетровська – 9,82%;

Хмельницька – 6,8%;

Івано-Франківська – 6,3%;

Львівська – 6,05%;

Волинська – 5,79%;

Рівненська – 5,79%;

Харківська – 5,29%;

Житомирська – 5,29%;

Вінницька – 4,53%.

Серед опитаних 52,64% – жителі міст, 17,63% приїхали з селищ і 29,72% – із сіл.



Аналітики звертають увагу на зміну географії, звідки українці приїжджають до Польщі. Якщо 2022 року найбільше українців приїхали до Польщі із областей, що знаходяться в близькості від бойових дій, то цієї зими у Польщі серед опитаних переважна більшість трудових мігрантів.

Зокрема, у березні-травні 2022 року найбільше українських працівників приїхали з таких областей України:

Дніпропетровська –11,5%;

Запорізька – 8,31% ;

Харківська – 7,81%;

Донецька – 6,63%;

Херсонська – 5,75%;

Київська – 5,61;

Полтавська – 4,87%;

Львівська – 4,41%;

Миколаївська – 4,41%;

Вінницька – 4,36%.

Раніше у Польщі працювали багато українців із західних регіонівУкраїни. Із початком війни багато людей були змушені виїхати із східних та південних регіонів із міркувань безпеки, звертають увагу у компанії.

"Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хтось повернувся в Україну, хтось поїхав до інших країн, тому попри війну географічний показник вирівнюється. Зокрема, у Польщі залишаються ті українці, які прагнуть працювати", – каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

На кінець 2023 року у Польщі офіційно працювали 750 тисяч українських громадян.