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Із яких областей найбільше українців у Польщі: дослідження

Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі працевлаштовані більшість українських біженців. Частина людей їде в цю країну з метою роботи, а не лише прихистку.

Із яких областей найбільше українців працюють у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на аналітичний центр міжнародної агенції Gremi Personal.

Компанія провела опитування серед 1399 працівників із України, які зверталися за працевлаштуванням. Наразі найбільше українців приїхали із таких 10 областей: 

  • Дніпропетровська – 9,82%;
  • Хмельницька – 6,8%;
  • Івано-Франківська – 6,3%;
  • Львівська – 6,05%;
  • Волинська – 5,79%;
  • Рівненська – 5,79%;
  • Харківська – 5,29%;
  • Житомирська – 5,29%;
  • Вінницька – 4,53%.

Серед опитаних 52,64% – жителі міст, 17,63% приїхали з селищ і 29,72% – із сіл.

Аналітики звертають увагу на зміну географії, звідки українці приїжджають до Польщі. Якщо 2022 року найбільше українців приїхали до Польщі із областей, що знаходяться в близькості від бойових дій, то цієї зими у Польщі серед опитаних переважна більшість трудових мігрантів. 

Зокрема, у березні-травні 2022 року найбільше українських працівників приїхали з таких областей України:

  • Дніпропетровська –11,5%;
  • Запорізька – 8,31% ;
  • Харківська – 7,81%;
  • Донецька – 6,63%;
  • Херсонська – 5,75%;
  • Київська – 5,61;
  • Полтавська – 4,87%;
  • Львівська – 4,41%; 
  • Миколаївська – 4,41%;
  • Вінницька – 4,36%. 

Раніше у Польщі працювали багато українців із західних регіонівУкраїни. Із початком війни багато людей були змушені виїхати із східних та південних регіонів із міркувань безпеки, звертають увагу у компанії.

"Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хтось повернувся в Україну, хтось поїхав до інших країн, тому попри війну географічний показник вирівнюється. Зокрема, у Польщі залишаються ті українці, які прагнуть працювати", – каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

На кінець 2023 року у Польщі офіційно працювали 750 тисяч українських громадян.

Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українські біженці у Польщі. Втікачі від війни частіше працюють за низькі зарплати, ніж мігранти з України, які приїхали до повномасштабного вторгнення.

Також ми розповідали, що українці масово відкривають свою справу у Польщі. Щомісяця ФОП реєструють до 3000 українців.

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