До 3000 фірм щомісяця. Українці масово відкривають свою справу у Польщі

Українці у Польщі все частіше починають свою справу. У 2023 році щомісяця реєстрували до 3000 нових ФОП, заснованих українськими громадянами.

Найчастіше українці у Польщі відкривають компанії у галузях, де бракує працівників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl .

У 2023 році серед нових індивідуальних підприємств у Польщі кожне десяте зареєстрували українці. Кількість ФОП українських громадян зросла на 67% порівняно з 2022 роком. Такі дані наводить видання Rzeczpospolita з посиланням на Центральний реєстр та інформації про економічну діяльність.

Якщо до початку війни у 2022 році українські громадяни реєстрували у Польщі понад 200 ФОП на місяць, то у наступні місяці ці цифри почали стрімко зростати. Вже у березні 2022-го зареєстрували майже 600 українських індивідуальних підприємців, у квітні – майже 1300, а у червні з'явилося нових 1700 фірм, заснованих українцями. У наступні місяці громадяни України реєстрували по 2000 ФОП у Польщі.

У 2023 році темпи появи нових приватних підприємців ще зросли. У вересні та жовтні кількість нових реєстрацій сягала 2700-2800 щомісяця.

За даними статистики, у 2023 році українці відкрили у Польщі 30 325 нових ФОП. За цей час у країні з'явилося загалом 299 тисяч індивідуальних підприємців.

У 2022 році було зареєстровано 18 139 ФОП українців. Це на 67% менше, ніж у 2023-му. Загалом за 2022-2023 роки українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.

Найчастіше українці у Польщі відкривають бізнес у галузях, де бракує працівників – наприклад, будівництво, ІТ, надання послуг і торгівля.