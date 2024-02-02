Из каких областей больше всего украинцев в Польше: исследование

Компания провела опрос среди 1399 работников из Украины, которые обращались за трудоустройством. На сегодняшний день больше всего украинцев приехали из 10 областей:

Днепропетровская – 9,82%;

Хмельницкая – 6,8%;

Ивано-Франковская – 6,3%;

Львовская – 6,05%;

Волынская – 5,79%;

Ровенская – 5,79%;

Харьковская – 5,29%;

Житомирская – 5,29%;

Винницкая – 4,53%.

Среди опрошенных 52,64% – жители городов, 17,63% приехали из поселков и 29,72% – из сел.



Аналитики обращают внимание на изменение географии, откуда украинцы приезжают в Польшу. Если в 2022 году больше всего украинцев приехали в Польшу из областей, находящихся вблизи от боевых действий, то этой зимой в Польше среди опрошенных подавляющее большинство трудовых мигрантов.

В частности, в марте-мае 2022 года больше всего украинских работников приехали из таких областей Украины:

Днепропетровская –11,5%;

Запорожская – 8,31%;

Харьковская – 7,81%;

Донецкая – 6,63%;

Херсонская – 5,75%;

Киевская – 5,61;

Полтавская – 4,87%;

Львовская – 4,41%;

Николаевская – 4,41%;

Винницкая – 4,36%.

Ранее в Польше работали много украинцев из западных регионов Украины. С началом войны многие были вынуждены выехать из восточных и южных регионов из соображений безопасности, обращают внимание в компании.

"Однако за два года большинство успели упорядочить свою жизнь: кто вернулся в Украину, кто уехал в другие страны, поэтому несмотря на войну географический показатель выравнивается. В частности, в Польше остаются те украинцы, которые стремятся работать", – говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

К концу 2023 года в Польше официально работали 750 тысяч украинских граждан.