ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Із Богоявленки Донецької області вивезли останню дитину

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 03:49
Із Богоявленки Донецької області вивезли останню дитину Фото: з Богоявленки евакуювали останню дитину (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Антон Малиновський

Із села Богоявленка, що знаходиться під Вугледаром Донецької області, поліція евакуювала останню дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції.

Як повідомили правоохоронці, евакуацію здійснював підрозділ "Білий Янгол" - вони вивезли дев'ятирічну дівчинку з матір'ю. Її батька до цього вбило російським снарядом.

"Сьогодні дівчинка та її мама - вже у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Також в поліції заявили, що в селі більше немає дітей. Всього в Авдіївці, Красногорівці та Кераміку залишаються четверо дітей.

Евакуація дітей у Донецькій області

В квітні цього року в Україні вирішили примусово евакуювати дітей з деяких пунктів Донецької області, де безпекова ситуація є критичною.

Також РБК-Україна детально писало про можливості евакуації людей з Донецької області в Житомирську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація діти
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють