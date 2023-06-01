Из Богоявленки Донецкой области вывезли последнего ребенка

Из села Богоявленка, расположенного под Угледаром Донецкой области, полиция эвакуировала последнего ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции.

Как сообщили правоохранители, эвакуацию осуществляло подразделение "Белый Ангел" - они вывезли девятилетнюю девочку с матерью. Ее отца до этого убило русским снарядом.

"Сегодня девочка и ее мама уже в безопасности", - говорится в сообщении.

Также в полиции заявили, что в деревне больше нет детей. Всего в Авдеевке, Красногоровке и Керамике остаются четверо детей.

Эвакуация детей в Донецкой области

В апреле этого года в Украине решили принудительно эвакуировать детей из некоторых пунктов Донецкой области, где ситуация безопасности критическая.

Также РБК-Украина подробно писало о возможностях эвакуации людей из Донецкой области в Житомирскую.

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