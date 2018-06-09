В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro, - Гройсман

Начнется приватизация небольших активов, которые не представляют стратегического значения для экономики

В Украине в июне стартует приватизация небольших активов, которые не представляют стратегического значения для экономики - через систему ProZorro. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовий портал".

"Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений", - сообщил Гройсман.

По его словам, крупные активы будут сохранены в собственности государства, а те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.

Напомним, ранее министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что в 2018 году согласно плану приватизации будет выставлено на продажу 25 крупных государственных предприятий.

Позже Фонд государственного имущества добавил в перечень малой приватизации еще 140 объектов.