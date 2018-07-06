В июне НБУ 8 раз сотрудничал с правоохранителями

Чаще всего доступ к документам предоставлялся ГПУ и полиции

Национальный банк Украины (НБУ) в июне 2018 8 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, чаще всего за таким доступом обращались сотрудники Генеральной прокуратуры и Национальной полиции Украины – по 3 раза.

Также доступ к документам в прошлом месяце предоставлялся детективам Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины.

Всего за I полугодие 2018 НБУ предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 76 раз. Активно НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Напомним, правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из "Городского коммерческого банка" 3,58 млрд гривен.