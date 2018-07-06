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В июне НБУ 8 раз сотрудничал с правоохранителями

НовостиФинансы    06.07.2018 - 19:15
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

Чаще всего доступ к документам предоставлялся ГПУ и полиции

Национальный банк Украины (НБУ) в июне 2018 8 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, чаще всего за таким доступом обращались сотрудники Генеральной прокуратуры и Национальной полиции Украины – по 3 раза.

Также доступ к документам в прошлом месяце предоставлялся детективам Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины.

Всего за I полугодие 2018 НБУ предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 76 раз. Активно НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Напомним, правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из "Городского коммерческого банка" 3,58 млрд гривен.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, сотрудничество, правоохранители  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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