У червні НБУ 8 разів співпрацював з правоохоронцями

Найчастіше доступ до документів надавався ГПУ і поліції

Національний банк України (НБУ) у червні 2018 8 разів надавав доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, найчастіше за таким доступом зверталися співробітники Генеральної прокуратури та Національної поліції України – по 3 рази.

Також доступ до документів в минулому місяці надавався детективам Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України.

Всього за I півріччя 2018 НБУ надавав доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 76 разів. Активно НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили 22 кримінальні справи за фактом виведення з "Міського комерційного банку" 3,58 млрд гривень.