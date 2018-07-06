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У червні НБУ 8 разів співпрацював з правоохоронцями

НовиниФінанси    06.07.2018 - 19:15
Фото: Національний банк України (НБУ)
Фото: Національний банк України (НБУ)

Найчастіше доступ до документів надавався ГПУ і поліції

Національний банк України (НБУ) у червні 2018 8 разів надавав доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, найчастіше за таким доступом зверталися співробітники Генеральної прокуратури та Національної поліції України – по 3 рази.

Також доступ до документів в минулому місяці надавався детективам Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України.

Всього за I півріччя 2018 НБУ надавав доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 76 разів. Активно НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили 22 кримінальні справи за фактом виведення з "Міського комерційного банку" 3,58 млрд гривень.

В НБУ представили оновлену програму реформування фінсектора до 2020 року Верховний суд підтвердив зобов'язання ПриватБанку за кредитами рефінансування від НБУ
Теги публікації: Національний банк України, сотрудничество, правоохранители  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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