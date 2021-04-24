В июне Bees Airline запускает авиарейсы из Херсона в Тбилиси

Авиаперевозчик уже открыл продажи билетов на новый маршрут. Перелет в одну сторону стоит от 996 гривен, туда-обратно - 2033 гривен.

Авиабилеты Херсон-Тбилиси по самому дешевому тарифу включают перевозку только ручной клади с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно пассажиры смогут взять с собой в салон самолета без оплаты дамскую сумочку или рюкзак для ноутбука, верхнюю одежду, пакет с товарами Duty Free из аэропорта.

Купить авиабилеты можно на сайте лоукостера или через агентства по продаже авиаперевозок.

Ожидается, что полеты Bees Airline из Херсона в Тбилиси будет осуществлять два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из Тбилиси в 15:55 и прилет в Херсон в 17:25. Вылеты из Херсона запланированы на 18:25 с прилетом в Тбилиси в 21:40. Время в пути составит 2,5 часа.