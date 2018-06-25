Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.51
Межбанк BID 30.49
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.51
Межбанк BID 30.49
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В июне 79 нардепов пропустили 90% голосований парламента

НовостиПолитика    25.06.2018 - 12:06
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Ни разу за месяц не проголосовали 12 парламентариев

В июне 2018 года 79 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной раде Украины. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Так, из этих парламентариев 12 не проголосовали ни разу за месяц.

Фото: нардепы, которые не голосовали

"Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Дениса Омельяновича, Дмитрия Яроша, Вадима Кривохатько, Константина Жеваго, Татьяны Донец и Натальи Кацер-Бучковской. По данным сайта ВР, официально они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки", - отметили в КИУ.

Кроме того, указано, что ни разу в июне не проголосовали депутаты-беглецы: Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении депутатских полномочий, и Надежда Савченко, содержащаяся под стражей.

"Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц... В частности, Михаил Добкин и Дмитрий Добкин проголосовали по одному разу в месяц, Вадим Рабинович - 2 раза, Юлия Левочкина - 12, Сергей Кивалов и Андрей Белецкий - по 15, Ярослав Дубневич - 20, Сергей Левочкин - 22, Сергей Тарута - 25, Наталья Королевская - 42", - говорится в сообщении.

КИУ также информирует, что самые низкие показатели голосований у группы "Видродження" и фракции "Оппозиционный блок". Так, 14 депутатов "Видродження" пропустили 90% голосований Рады в июне. Также почти не голосовали 18 депутатов "Оппозиционного блока".

"По сравнению с маем количество депутатов, которые не голосуют, несколько возросло: с 71 до 79. Фактически каждый пятый народный депутат на данный момент игнорирует участие в голосованиях Рады. Отдельные политики не голосуют в Раде месяцами", - отметили в комитете.

Всего в июне произошло двенадцать пленарных заседаний ВР, на которых было проведено 531 голосование.

Напомним, лидеры трех фракций Верховной рады пропустили более половины голосований, которые состоялись в мае.

Комитет рекомендует ВР определить основные принципы развития аграрной госполитики В Херсоне подожгли дом народного депутата
Теги публикации: нардеп, Верховная Рада, КИУ, голосование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь