В июне 79 нардепов пропустили 90% голосований парламента

Ни разу за месяц не проголосовали 12 парламентариев

В июне 2018 года 79 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной раде Украины. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Так, из этих парламентариев 12 не проголосовали ни разу за месяц.

Фото: нардепы, которые не голосовали

"Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Дениса Омельяновича, Дмитрия Яроша, Вадима Кривохатько, Константина Жеваго, Татьяны Донец и Натальи Кацер-Бучковской. По данным сайта ВР, официально они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки", - отметили в КИУ.

Кроме того, указано, что ни разу в июне не проголосовали депутаты-беглецы: Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении депутатских полномочий, и Надежда Савченко, содержащаяся под стражей.

"Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц... В частности, Михаил Добкин и Дмитрий Добкин проголосовали по одному разу в месяц, Вадим Рабинович - 2 раза, Юлия Левочкина - 12, Сергей Кивалов и Андрей Белецкий - по 15, Ярослав Дубневич - 20, Сергей Левочкин - 22, Сергей Тарута - 25, Наталья Королевская - 42", - говорится в сообщении.

КИУ также информирует, что самые низкие показатели голосований у группы "Видродження" и фракции "Оппозиционный блок". Так, 14 депутатов "Видродження" пропустили 90% голосований Рады в июне. Также почти не голосовали 18 депутатов "Оппозиционного блока".

"По сравнению с маем количество депутатов, которые не голосуют, несколько возросло: с 71 до 79. Фактически каждый пятый народный депутат на данный момент игнорирует участие в голосованиях Рады. Отдельные политики не голосуют в Раде месяцами", - отметили в комитете.

Всего в июне произошло двенадцать пленарных заседаний ВР, на которых было проведено 531 голосование.

Напомним, лидеры трех фракций Верховной рады пропустили более половины голосований, которые состоялись в мае.