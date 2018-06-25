У червні 79 нардепів пропустили 90% голосувань парламенту

Жодного разу за місяць не проголосували 12 парламентарів

У червні 2018 року 79 народних депутатів пропустили 90% голосувань у Верховній раді України. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Так, з цих парламентарів 12 не проголосували жодного разу за місяць.

Фото: нардепи, які не голосували

"Нульові показники голосувань у Євгена Мураєва, Дениса Омельяновича, Дмитра Яроша, Вадима Кривохатька, Костянтина Жеваго, Тетяни Донець і Наталії Кацер-Бучковської. За даними веб-сайту ВР, офіційно вони пропустили голосування з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження", - зазначили у КВУ.

Крім того, вказано, що жодного разу в червні не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський, який заявив про складання депутатських повноважень, і Надія Савченко, яку утримують під вартою.

"Частина депутатів проголосували лише кілька разів за місяць… Зокрема, Михайло Добкін та Дмитро Добкін проголосували по 1 разу за місяць, Вадим Рабінович - 2 рази, Юлія Льовочкіна - 12, Сергій Ківалов та Андрій Білецький - по 15, Ярослав Дубневич - 20, Сергій Льовочкін - 22, Сергій Тарута - 25, Наталія Королевська – 42", - сказано у повідомленні.

КВУ також інформує, що найнижчі показники голосувань у групи "Відродження" та фракції "Опозиційний блок". Так, 14 депутатів "Відродження" пропустили 90% голосувань Ради в червні. Також майже не голосували 18 депутатів "Опозиційного блоку".

"У порівнянні з травнем кількість депутатів, які не голосують, дещо зросла: із 71 до 79. Фактично кожен п’ятий народний депутат наразі ігнорує участь в голосуваннях Ради. Окремі політики не голосують в Раді місяцями", - зазначили у комітеті.

Усього в червні відбулося дванадцять пленарних засідань ВР, на яких було проведено 531 голосування.

Нагадаємо, лідери трьох фракцій Верховної ради пропустили більше половини голосувань, які відбулися у травні.