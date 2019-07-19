Июнь 2019 года был самым жарким в истории

Июнь 2019 года был самым жарким на всей планете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По последним данным, средняя температура в мире поднялась до +16,4 градусов по Цельсию, покрытие морского льда в Антарктике сократилось до нового рекордно низкого уровня.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило, что средняя глобальная температура была на +2,2 по Цельсию выше, чем в среднем в 20-м веке.

Жара была наиболее ощутимой в Ученые предупреждают, что рекордные температуры будут продолжаться в результате изменения климата.

Напомним, на юге Франции воздух прогрелся до 45,8 градусов по Цельсию, установив новый абсолютный рекорд. Предыдущий абсолютный температурный рекорд во Франции был зарегистрирован в августе 2003 года, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса.