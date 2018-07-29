В июле зафиксировано более 100 температурных рекордов

Новости Общество 29.07.2018 - 03:29
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В июле 2018 года по всему миру было зафиксировано 118 исторических рекорда температур

Национальное управление океанических и атмосферных исследований в США зафиксировала 118 температурных рекордов в июле 2018 года. Об этом сообщает Голос Америки

Например, в прохладных странах как Финляндия, Швеция и Норвегия наблюдалась температура, которой никогда не бывало ранее - выше 32 градусов. 

В Японии 23 июля температура достигла самой высокой отметки в истории - 41 градус. 

Исследователь климата Стэнфордского университета Ноа Диффенбау заявила, что есть серъезные доказательства в изменениях климата, которые повышают вероятность экстремальных ситуаций, таких как сильные дожди или жара. 

"Мы считаем, что глобальные изменения климата увеличили шансы рекордных температур на более чем 80% территории планеты", - заявила Ноа Диффенбау. 

Напомним, непогода в Украине обесточила более 140 населенных пунктов. В результате осложнения погодных условий, града, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в 4 областях.

 

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Теги:  Гидрометцентр,  дожди,  жара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС