Непогода в Украине обесточила более 140 населенных пунктов
Населенные пункты обесточены в четырех областях Украины
По состоянию на утро 28 июля в Украине обесточены более 140 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в результате осложнения погодных условий, града, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в 4 областях. В частности, в Полтавской - 82, Черкасской - 27, Запорожской - 24, Черниговской - 8 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 28 июля 2018 года ожидается гроза. В целом, ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможны подтопления. В КГГА также отмечают, что дневная температура воздуха в столице составит от +26 до +28, ночная от +17 до +19. Ветер восточный, 5-10 м/с.
В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.