Непогода в Украине обесточила более 140 населенных пунктов

Населенные пункты обесточены в четырех областях Украины

По состоянию на утро 28 июля в Украине обесточены более 140 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий, града, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в 4 областях. В частности, в Полтавской - 82, Черкасской - 27, Запорожской - 24, Черниговской - 8 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 28 июля 2018 года ожидается гроза. В целом, ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможны подтопления. В КГГА также отмечают, что дневная температура воздуха в столице составит от +26 до +28, ночная от +17 до +19. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра: