У липні зафіксовано понад 100 температурних рекордів

У липні 2018 року по всьому світу було зафіксовано 118 історичних рекордів температур

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень в США зафіксувала 118 температурних рекордів в липні 2018 року. Про це повідомляє Голос Америки.

Наприклад, в прохолодних країнах як Фінляндія, Швеція і Норвегія спостерігалась температура, якої ніколи не бувало раніше - вище 32 градусів.

У Японії 23 липня температура досягла найвищої позначки в історії - 41 градус.

Дослідник клімату Стенфордського університету Ноа Діффенбау заявила, що є серйозні докази в змінах клімату, які підвищують ймовірність екстремальних ситуацій, таких як сильні дощі або спека.

"Ми вважаємо, що глобальні зміни клімату збільшили шанси рекордних температур на більш ніж 80% території планети", - заявила Ноа Діффенбау.

Нагадаємо, негода в Україні знеструмила понад 140 населених пунктів. В результаті ускладнення погодних умов, граду, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 141 населений пункт в 4 областях.