В июле руководители двух фракций пропустили 90% голосований Рады

В июле было 12 пленарных заседаний парламента, на которых прошло 326 голосований

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и Александр Вилкул в июле пропустили 90% голосований парламента. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в июле было 12 пленарных заседаний парламента, во время которых прошло 326 голосований.

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"Юрий Бойко и Александр Вилкул приняли участие лишь в 10% и 5% голосований соответственно. Оба политика проигнорировали рейтинговое голосование по рассмотрению вопроса об обновлении Центральной избирательной комиссии. Низкие показатели голосований также у Юлии Тимошенко. Председатель фракции ВО" Батькивщина "приняла участие в 8% голосований. Среди прочего Юлия Тимошенко не принимала участие в голосовании по обновлению ЦИК", - сказано в сообщении.

Указано, что руководители фракций Радикальная партия и "Народный фронт" Олег Ляшко и Максим Бурбак приняли участие в 40% и 54% голосований соответственно. Следует добавить, что Ляшко проголосовал "за" обновление Центризбиркома, а Бурбак - воздержался.

Самые высокие показатели голосований продемонстрировали главы "Самопомочи" и "Блока Петра Порошенко" Олег Березюк (68%) и Артур Герасимов (94%), они оба голосовали за рассмотрение вопроса ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что 79 народных депутатов пропустили 90% голосований парламента в июне, при этом 12 из этих депутатов не проголосовали ни разу за месяц.