У липні очільники двох фракцій пропустили 90% голосувань Ради

У липні було 12 пленарних засідань парламенту, на яких пройшло 326 голосувань

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та співголови фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко та Олександр Вілкул у липні пропустили 90% голосувань парламенту. Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ) на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що в липні було 12 пленарних засідань парламенту, під час яких пройшло 326 голосувань.

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"Юрій Бойко та Олександр Вілкул взяли участь лише в 10% та 5% голосувань відповідно. Обидва політики проігнорували рейтингове голосування щодо розгляду питання про оновлення Центральної виборчої комісії. Низькі показники голосувань також в Юлії Тимошенко. Голова фракції ВО "Батьківщина" взяла участь у 8% голосувань. Серед іншого Юлія Тимошенко не брала участі в голосуванні щодо оновлення ЦВК", - сказано у повідомленні.

Вказано, що очільники фракцій Радикальна партія та "Народний фронт" Олег Ляшко та Максим Бурбак взяли участь в 40% та 54% голосувань відповідно. Слід додати, що Ляшко проголосував "за" оновлення Центрвиборчкому, а Бурбак - утримався.

Найвищі показники голосувань продемонстрували глави "Самопомочі" та "Блоку Петра Порошенка" Олег Березюк (68%) та Артур Герасимов (94%), вони обидва голосували за розгляд питання ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 79 народних депутатів пропустили 90% голосувань парламенту у червні, при цьому 12 з цих депутатів не проголосували ні разу за місяць.