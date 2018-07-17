В июле ни разу не проголосовали 14 нардепов

При этом более 90% голосований пропустили 52 нардепа

В июле 14 депутатов Верховной рады не проголосовали ни разу. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) на своей странице в соцсети Facebook.

Также указано, что 52 народных депутата пропустили более 90% голосований в июле. При этом в июне почти не голосовали 79 депутатов, в мае - 71.

Так, по данным сайта парламента, официально пропустили голосования по неизвестным причинам нардепы Евгений Мураев, Борислав Береза, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго, Андрей Журжий, Лев Пидлисецкий, Ефим Звягильский, Александр Пономарев и Виталий Чепинога.

"Также ни разу в июле не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении депутатских полномочий, и Надежда Савченко, содержащаяся под стражей", - отметили в комитете.

Кроме того, сообщается, что ряд парламентариев проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них - Вадим Рабинович (принял участие в 1,23% голосований), Андрей Белецкий (3,37%), Наталья Королевская (5,52%), Сергей Кивалов (5,83%), Дмитрий Добкин (7,36%) и Роман Зварыч (7,67%).

Всего за месяц было проведено двенадцать пленарных заседаний, на которых произошло 326 голосований.

Напомним, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и Александр Вилкул пропустили 90% голосований парламента в июле.