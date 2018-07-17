В июле ни разу не проголосовали 14 нардепов

Новости Политика 17.07.2018 - 12:07
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

При этом более 90% голосований пропустили 52 нардепа

В июле 14 депутатов Верховной рады не проголосовали ни разу. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) на своей странице в соцсети Facebook.

Также указано, что 52 народных депутата пропустили более 90% голосований в июле. При этом в июне почти не голосовали 79 депутатов, в мае - 71.

В июле ни разу не проголосовали 14 нардепов

Так, по данным сайта парламента, официально пропустили голосования по неизвестным причинам нардепы Евгений Мураев, Борислав Береза, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго, Андрей Журжий, Лев Пидлисецкий, Ефим Звягильский, Александр Пономарев и Виталий Чепинога.

"Также ни разу в июле не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении депутатских полномочий, и Надежда Савченко, содержащаяся под стражей", - отметили в комитете.

Кроме того, сообщается, что ряд парламентариев проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них - Вадим Рабинович (принял участие в 1,23% голосований), Андрей Белецкий (3,37%), Наталья Королевская (5,52%), Сергей Кивалов (5,83%), Дмитрий Добкин (7,36%) и Роман Зварыч (7,67%).

Всего за месяц было проведено двенадцать пленарных заседаний, на которых произошло 326 голосований.

Напомним, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и Александр Вилкул пропустили 90% голосований парламента в июле.

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Теги:  нардеп,  Верховная Рада,  КИУ,  голосование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС