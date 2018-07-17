У липні жодного разу не проголосували 14 нардепів

При цьому понад 90% голосувань пропустили 52 нардепи

У липні 14 депутатів Верховної ради не проголосували жодного разу. Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Також вказано, що 52 народні депутати пропустили понад 90% голосувань в липні. При цьому у червні майже не голосували 79 депутатів, у травні - 71.

Так, за даними сайту парламенту, офіційно пропустили голосування з невідомих причин нардепи Євген Мураєв, Борислав Береза, Дмитро Ярош, Костянтин Жеваго, Андрій Журжій, Лев Підлісецький, Юхим Звягільський, Олександр Пономарьов та Віталій Чепинога.

"Також жодного разу в липні не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський, який заявив про складання депутатських повноважень, і Надія Савченко, яку утримують під вартою", - зазначили у комітеті.

Крім того, повідомляється, що ряд парламентарів проголосували лише кілька разів за місяць. Серед них - Вадим Рабінович (взяв участь в 1,23% голосувань), Андрій Білецький (3,37%), Наталія Королевська (5,52%), Сергій Ківалов (5,83%), Дмитро Добкін (7,36%) та Роман Зварич (7,67%).

Усього за місяць було проведено дванадцять пленарних засідань, на яких відбулося 326 голосувань.

Нагадаємо, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та співголови фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко і Олександр Вілкул пропустили 90% голосувань парламенту в липні.