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За июль в Украине утонули почти 400 человек, с начала года - 900

Автор: Инна Собора

Более 900 случаев утопления зафиксировано с начала 2021 года. Из них почти 400 - только с начала июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Только в этом месяце утонули более 40 детей.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют:

  • купание в не оборудованных для этого местах,
  • купание в нетрезвом состоянии,
  • самостоятельное посещение водоемов детьми.

"Учитывая количество чрезвычайных событий возле водоемов, ГСЧС предупреждает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности", - отмечают спасатели.

Напомним, только за сутки 20 июля в Украине утонули 20 человек.

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ГСЧСутопление