За липень в Україні потонули майже 400 людей, з початку року - 900

Більше 900 випадків утоплення зафіксовано з початку 2021 року. Із них майже 400 - тільки з початку липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Тільки в цьому місяці потонули понад 40 дітей.
Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають:
"Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки", - наголошують рятувальники.
Нагадаємо, лише за добу 20 липня в Україні потонули 20 людей.