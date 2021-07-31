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За липень в Україні потонули майже 400 людей, з початку року - 900

Автор: Инна Собора

Більше 900 випадків утоплення зафіксовано з початку 2021 року. Із них майже 400 - тільки з початку липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Тільки в цьому місяці потонули понад 40 дітей.

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають:

  • купання в не обладнаних для цього місцях,
  • купання в нетверезому стані,
  • самостійне відвідування водойм дітьми.

"Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки", - наголошують рятувальники.

Нагадаємо, лише за добу 20 липня в Україні потонули 20 людей.

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