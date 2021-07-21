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За сутки в Украине утонули 20 человек, среди них дети

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Среда 21 июля 2021 10:00
За сутки в Украине утонули 20 человек, среди них дети Фото: в Украине утонули 20 человек за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки вода унесла жизни 20 украинцев. Среди погибших-двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

В частности, 20 июля около 17 часов Кривом Роге на реке Саксагань, местными жителями обнаружено, извлечено из воды и передано на судмедэкспертизу тело утонувшей девочки 2014 года рождения.

На Черниговщинеи 20 июля в 05:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что рыбаком в реке Десна около села Авдеевка Куликовской территориальной общины Черниговского района обнаружено и поднято на поверхность тело девочки 2011 года рождения, которая утонула 18 июля.

Всего с начала года на водоемах страны погибло 836 человек.

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ГСЧС
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