За сутки в Украине утонули 20 человек, среди них дети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

В частности, 20 июля около 17 часов Кривом Роге на реке Саксагань, местными жителями обнаружено, извлечено из воды и передано на судмедэкспертизу тело утонувшей девочки 2014 года рождения.

На Черниговщинеи 20 июля в 05:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что рыбаком в реке Десна около села Авдеевка Куликовской территориальной общины Черниговского района обнаружено и поднято на поверхность тело девочки 2011 года рождения, которая утонула 18 июля.

Всего с начала года на водоемах страны погибло 836 человек.