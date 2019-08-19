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За июль клиенты "Черновцыгаз Сбыта" уменьшили задолженность за газ лишь на 6%

Новости » Энергетика    19.08.2019 - 17:07
За июль клиенты "Черновцыгаз Сбыта" уменьшили задолженность за газ лишь на 6%
Иллюстративное фото (104.ua)

Средняя задолженность одного потребителя колеблется от 1,5 до 2 тыс. гривен

В июле предупреждения о прекращении поставки газа получили более 1 тыс. клиентов "Черновцыгаз Сбыта". За этот месяц, по сравнению с июнем, задолженность жителей Черновицкой области за использованный природный газ уменьшилась всего на 6%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Значительный общий долг за газ в размере 533 млн гривен вынуждает компанию продлевать прекращение газоснабжения должникам. Каждая десятая гривна долга приходится на получателей субсидий, которые рискуют за это остаться без государственной помощи следующего отопительного периода", - говорится в сообщении.

Наибольшие суммы задолженности зафиксированы в Черновцах, Вижницком, Кицманском и Новоселицком районах области – на них приходится почти треть от общего долга потребителей голубого топлива края. Средняя задолженность одного потребителя колеблется от 1,5 до 2 тыс. гривен.

"Рост неплатежей и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное обеспечение газом потребителей области в целом. Ведь из-за отсутствия оплат "Черновцыгаз Сбыт" не может рассчитаться с другими участниками газового рынка. С начала 2019 года 7,1 тыс. должников получили от "Черновцыгаз Сбыта" предупреждения об отключении от газоснабжения, в частности, в июле таких направлено 1076 таких предупреждений, в августе уже 1527", - сообщает в.а. директора ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

На 1 июля клиенты "Черновцыгаз Сбыта" задолжали за потребленный газ 567,2 млн гривен. По состоянию на 1 августа 2019 года эта сумма составляет 532,9 млн гривен. Сейчас почти 12% субсидиантов не рассчитались за использованное голубое топливо, а сумма долга которую необходимо уплатить составляет 39,8 млн гривен.

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