За липень клієнти "Чернівцігаз Збуту" зменшили заборгованість за газ лише на 6%

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Середня заборгованість одного споживача коливається від 1,5 до 2 тис. гривень

В липні попередження про припинення постачання газу отримали більш як 1 тис. клієнтів "Чернівцігаз Збуту". За цей місяць, в порівнянні з червнем, заборгованість жителів Чернівецької області за використаний природний газ зменшилася всього на 6%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Значний загальний борг за газ у розмірі 533 млн гривень змушує компанію подовжувати припинення газопостачання боржникам. Кожна десята гривня боргу припадає на отримувачів субсидій, які ризикують через це залишитись без держаної допомоги наступного опалювального періоду", - йдеться у повідомленні.

Найбільші суми заборгованості зафіксовані в Чернівцях, Вижницькому, Кіцманському та Новоселицькому районах області – на них припадає майже третина від загального боргу споживачів блакитного палива краю. Середня заборгованість одного споживача коливається від 1,5 до 2 тис. гривень.

"Зростання неплатежів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне забезпечення газом споживачів області загалом. Адже через відсутність оплат "Чернівцігаз Збут" не може розрахуватися з іншими учасниками газового ринку. З початку 2019 року 7,1 тис. боржників отримали від "Чернівцігаз Збуту" попередження про відключення від газопостачання, зокрема в липні таких направлено 1076 таких попереджень, в серпні вже 1527", - повідомляє в.о. директора ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

На 1 липня клієнти "Чернівцігаз Збуту" боргували за спожитий газ 567,2 млн гривень. Станом на 1 серпня 2019 року ця сума становить 532,9 млн гривень. Наразі майже 12% субсидіантів не розрахувались за використане блакитне паливо, а сума боргу яку необхідно сплатити складає 39,8 млн гривень.