В Ивано-Франковскую область вертолет ГСЧС доставил продукты

В Ивано-Франковскую область вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям доставил продукты питания. Вертолет уже разгрузили.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram.

"Вертолет ГСЧС с продуктами питания разгружен в урочище Рога Верховинского района Ивано-Франковской области. Также из урочища до с. Ильцы вертолетом доставили роженицу", - указано в сообщении.

Фото: вертолетом ГСЧС переправили роженицу

Женщину передали работникам скорой неотложной медицинской помощи.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что в Ивано-Франковскую область летит вертолет с почти тремя тоннами гуманитарного груза. По его словам, видимость из-за непогоды очень ограничена, поэтому пока очень осторожно вертолетами доставляют грузы туда, куда сейчас позволяют погодные условия.

Также премьер подчеркнул, что сейчас главный приоритет - эвакуация в больницу граждан, оказавшихся на затопленных территориях.

Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, паводки разрушили 110 км автомобильных и 90 мостов в Ивано-Франковской области.