В Ивано-Франковской области затопило жилые дома

В населенных пунктах Ивано-Франковской области из-за непогоды затопило несколько жилых домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели откачали воду в селах Ямница и Старый Лисец Тисменицкого района, в Косове, урочище Демьянов лаз и в селе, а также в Калуше и поселке Богородчаны.

Накануне вечером в связи с подъемом уровня воды в реке Ворона были выставлены спасательные посты в местах перелива воды через дороги в селе Слободка в направлении села Чернолизцы, а также в селе Пидпечары. Также сообщается, что 8 мая в селе Слободка Тисменицкого района по состоянию на 7:30 спасательный пост управления ГСЧС через водную преграду перевез 15 человек.

Фото: подтопления в Ивано-Франковской области (if.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды. В частности, на Левобережье местами ожидаются грозы, днем в восточной части шквалы до 15-20 м/с (II уровень опасности, желтый). Ночью 8-9 мая в западных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -3 (I уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый).