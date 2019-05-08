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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости » Общество    08.05.2019 - 09:07
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Фото: Украину накрою дожди (РБК-Украина)

На западе Украины из-за дождей возможны подтопления

Погода в Украине 8 мая снова ухудшится, на левобережной части ожидаются грозы и шквалистый ветер. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня на Левобережье местами ожидаются грозы, днем в восточной части шквалы до 15-20 м/с (II уровень опасности, желтый). Ночью 8-9 мая в западных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -3 (I уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, возле Тисменицы (Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на реке Ворона с подтоплением хозяйственных объектов. В связи с осадками вода поднимется на участке реки Прут от Коломыи до государственной границы, на правых притоках Припяти в пределах Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, на Днестре на участке Галич - Нижний - Залещики.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что на севере и в большинстве центральных областей Украины ощутимо похолодает.

 

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
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