В Івано-Франківській області затопило житлові будинки

У населених пунктах Івано-Франківської області через негоду затопило кілька житлових будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники відкачали воду в селах Ямниця і Старий Лисець Тисменицького району, в Косові, урочищі Дем'янів лаз і в селі, а також у Калуші та селищі Богородчани.

Напередодні ввечері в зв'язку з підйомом рівня води в річці Ворона були виставлені рятувальні пости в місцях переливу води через дороги в селі Слобідка в напрямку села Чорнолизці, а також у селі Підпечари. Також повідомляється, що 8 травня в селі Слобідка Тисменицького району станом на 7:30 рятувальний пост управління ДСНС через водну перешкоду перевіз 15 осіб.

Фото: підтоплення в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про різке погіршення погоди. Зокрема, на Лівобережжі місцями очікуються грози, вдень у східній частині шквали до 15-20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий). Вночі 8-9 травня в західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 (I рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).