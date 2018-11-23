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В Ивано-Франковской области во время пожара погибли двое людей

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 22:16
В Ивано-Франковской области во время пожара погибли двое людей
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Причиной возгорания стало неосторожное курение хозяев дома

В поселке Отиния Коломыйского района Ивано-Франковской области в жилом доме произошел пожар. В результате возгорания погибли двое людей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар возник рано утром 23 ноября. Огонь уничтожил мебель, окна и вещи хозяев одноэтажного жилого дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек 1944 и 1973 года рождения. Пожар тушили более часа.

По предварительной причине, возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем во время курения. Пожар ликвидировали семь спасателей с помощью двух единиц спецтехники.

Напомним, в Узине Киевской области в ночь на 6 ноября сгорел жилой дом, в результате пожара погибли три человека, в том числе маленькие дети.

Как сообщало РБК-Украина, в течение прошлой недели, 12-18 ноября, на пожарах в Украине погибли 78 человек. Всего в этот период подразделения ГСЧС ликвидировали 1 тыс. 768 пожаров. Пожарникам удалось спасти 107 человек.

Во Львове горит областная больница На пожарах в Украине за неделю погибли 78 человек
Новости Украины пожарГСЧСИвано-Франковская область
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