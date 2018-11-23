В Івано-Франківській області під час пожежі загинули двоє людей

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Причиною займання стало необережне куріння господарів будинку

В селищі Отинія Коломийського району Івано-Франківської області в будинку сталась пожежа. Унаслідок займання загинули двоє людей, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС.

Пожежа виникла вранці 23 листопада. Вогонь знищив меблі, вікна та речі господарів одноповерхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей 1944 та 1973 року народження. Пожежу гасили понад годину.

За попередньою причиною, займання сталось унаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння. Пожежу ліквідовували сім рятувальників за допомогою двох одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, в Узині Київської області в ніч на 6 листопада згорів житловий будинок, в результаті пожежі загинули три особи, у тому числі маленькі діти.

Як повідомляло РБК-Україна, впродовж минулого тижня, 12-18 листопада, на пожежах в Україні загинули 78 людей. Загалом у цей період підрозділи ДСНС ліквідували 1 тис. 768 пожеж. Надзвичайникам вдалось врятувати 107 осіб.