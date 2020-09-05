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В Ивано-Франковской области столкнулись легковушка и фура, четверо погибших

Автор: Максим Зайченко

В субботу ночью, 5 сентября, в городе Коломыя Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Как отмечается, 5 сентября в 02:50 ночи в полицию поступило сообщение об аварии на трассе "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга".

"Водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ 2102", двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель MAN - в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля MAN, у которого возникла поломка", - говорится в сообщении.

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Так, в результате лобового столкновения четыре человека с легковушки погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства еще не установлены.

Полиция открыла дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Расследование автокатастрофы продолжается.

Напомним, ранее в Николаевской области столкнулись две фуры, в результате чего погибли два человека.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали шесть человек.

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