В Івано-Франківській області зіткнулися легковик і вантажівка, четверо загиблих

У суботу вночі, 5 вересня, в місті Коломия Івано-Франківської області легковий автомобіль зіткнувся з фурою. В результаті загинули чотири людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Як зазначається, 5 вересня о 02:50 ночі в поліцію надійшло повідомлення про аварію на трасі "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига".

"Водій легкового автомобіля марки "ВАЗ 2102", рухався в сторону Івано-Франківська, а водій MAN - у напрямку Чернівців, але здійснив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водієві автомобіля MAN, у якого виникла поломка", - йдеться в повідомленні.

Так, в результаті лобового зіткнення чотири людини з легковика загинули на місці пригоди. Їх вік і місце проживання ще не встановлені.

Поліція відкрила справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Розслідування автокатастрофи триває.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області зіткнулися дві фури, в результаті чого загинули дві людини.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області в результаті зіткнення вантажівки та мікроавтобуса постраждали шість осіб.