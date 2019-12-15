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В Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 18:27
В Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При ДТП погиб один человек

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Mercedes-Benz и Mazda Premacy, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что сегодня, 15 декабря, в 03:30 в селе Глубокая Коломыйского района произошла смертельная авария. 22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz на закругленном участке автодороги Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем марки Mazda Premacy. 28-летний водитель последнего транспортного средства, житель Снятинского района, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель Mercedes, житель Коломыйского района задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, в Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погиб мужчина. ДТП произошло в Бердянске на ул. Мелитопольское шоссе. Водитель Audi A5 выехал за пределы проезжей части на закруглении дороги. После этого он совершил наезд на дерево и опору линии электропередач.

В Ровенской области произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

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