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В Івано-Франківській області зіткнулися два автомобілі

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 18:27
В Івано-Франківській області зіткнулися два автомобілі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При ДТП загинула одна людина

В Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобілів Mercedes-Benz і Mazda Premacy, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що сьогодні, 15 грудня, о 03:30 в селі Глибока Коломийського району сталася смертельна аварія. 22-річний водій автомобіля Mercedes-Benz на заокругленій ділянці автодороги Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем марки Mazda Premacy. 28-річний водій останнього транспортного засобу, житель Снятинського району, від отриманих травм помер на місці події.

Водій Mercedes, житель Коломийського району затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, в Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув чоловік. ДТП сталося в Бердянську на вул. Мелітопольське шосе. Водій Audi A5 виїхав за межі проїжджої частини на заокругленні дороги. Після цього він скоїв наїзд на дерево та опору лінії електропередач.

У Рівненській області сталася аварія за участю мікроавтобуса, в результаті якого одна людина загинула і троє постраждали.

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