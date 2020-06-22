ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській області негода зруйнувала дороги і мости, продукти возять гелікоптерами

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 16:47
В Івано-Франківській області негода зруйнувала дороги і мости, продукти возять гелікоптерами
Фото: розмита дорога (facebook.com/brovchuk.i.ua)

Зливи і селеві потоки знищили десятки доріг та мостів

Дощі та зливи в Івано-Франківській області призвели до пошкоджень низки інфраструктурних об’єктів. Кілька сіл Верховинського та Косівського районів відрізані від цивілізації.

Про це повідомили у Івано-Франківській ОДА.

Руйнування відбулися внаслідок селевих потоків та підняття рівня води у річках. Повністю відрізані від цивілізації чотири села - Бистрець, Дземброня, Шибене та Зелене. Ускладнений проїзд між населеними пунктами Гринява-Грамотне, Красноїлля-Перехресне, Верхній Ясенів-Голови, Довгополе-Кохан, Розтоки-Барвінків.

Фото: наслідки негоди в регіоні (facebook.com/brovchuk.i.ua)

За інформацією ОДА, дощі та зливи розмили майже 74 км берегів, зруйнували та пошкодила близько 8 км берегоукріплень. Негода зруйнувала 10 км дамб, 1 водозабір, 11 автомобільних мостів. Ще 24 дорожні і 7 пішохідних мостів зазнали часткового руйнування.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що возять їжу мешканцям постраждалих регіонах гелікомтерами.

Рятувальники Прикарпаття завантажили у гелікоптер ДСНС України «Eurocopter Н225» 2150 кг продуктів харчування для мешканців Верховинського району, з котрими через негоду відсутнє транспортне сполучення

Опубліковано ДСНС України Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби в Україні через негоду було знеструмлено 112 населених пунктів у п'ятьох областях.

Крім того, в Івано-Франківській області місцеві жителі могли спостерігати потужний смерч.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ГідрометцентрІвано-Франківська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся