ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ивано-Франковской области СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Понедельник 29 ноября 2021 23:01
В Ивано-Франковской области СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса Фото: в Ивано-Франковской области СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса (facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)
Автор: Анна Полисученко

На Прикарпатье СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса. С начала года злоумышленники переправили за границу леса и лесоматериалов на более 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Незаконную схему организовал предприниматель из Ивано-Франковской области, который, несмотря на легальный бизнес, наладил еще механизм экспорта в несколько стран нелегально вырубленной на территории области древесины.

"Чтобы легализовать незаконно срубленный лес, предприниматель скупал использованные товарно-транспортные накладные для их повторного использования. На основании этих накладных получал сертификат о происхождении древесины, необходимый для ее продажи за границу. В ходе осмотра груза, который делец пытался экспортировать через Одесский порт, правоохранители обнаружили очередную партию лесоматериалов хвойных пород, задекларированные характеристики которых не соответствуют сопроводительным документам", - говорится в сообщении.

В помещениях деревообрабатывающих цехов, принадлежащих предпринимателю, и по месту его жительства в ходе обысков изъяли древесину без подтверждающих документов о ее законном происхождении, черновые записи и документы, подтверждающие незаконные экспортные операции, банковские карты, которые использовались для расчетов с партнерами.

Планируется сообщить предпринимателю о подозрении по ст. 201-1 (Перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) УК Украины.

Ранее мы писали, что СБУ на границе с Россией и Беларусью нашла оружие и тепловизоры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ
Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ
DAILY
Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ