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В Івано-Франківській області СБУ заблокувала великий канал контрабанди лісу

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Івано-Франківська область, Понеділок 29 листопада 2021 23:01
В Івано-Франківській області СБУ заблокувала великий канал контрабанди лісу Фото: в Івано-Франківській області СБУ заблокувала великий канал контрабанди лісу (facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)
Автор: Анна Полисученко

На Прикарпатті СБУ заблокувала великий канал контрабанди лісу. З початку року зловмисники переправили за кордон лісу та лісоматеріалів на понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Незаконну схему організував підприємець з Івано-Франківської області, який, незважаючи на легальний бізнес, налагодив ще механізм експорту в кілька країн нелегально вирубаної на території області деревини.

"Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець скуповував використані товарно-транспортні накладні для їхнього повторного використання. На підставі цих накладних отримував сертифікат про походження деревини, необхідний для її продажу за кордон. В ході огляду вантажу, який ділок намагався експортувати через Одеський порт, правоохоронці виявили чергову партію лісоматеріалів хвойних порід, задекларовані характеристики яких не відповідають супровідним документам", - йдеться в повідомленні.

У приміщеннях деревообробних цехів, що належать підприємцю, та за місцем його проживання в ході обшуків вилучили деревину без підтверджуючих документів про її законне походження, чорнові записи та документи, що підтверджують незаконні експортні операції, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з партнерами.

Планується повідомити підприємцю про підозру за ст. 201-1 (Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів чи пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України) КК України.

Раніше ми писали, що СБУ на кордоні з Росією і Білоруссю знайшла зброю і тепловізори.

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Служба безпеки України
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