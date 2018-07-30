В Ивано-Франковской области СБУ разоблачила наркоторговцев

Производство и сбыт наркотиков наладили двое братьев из Калуша

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность наркоторговцев, занимавшихся масштабным сбытом синтетических наркотиков и производством марихуаны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как сообщается, производство и сбыт наркотиков наладили двое братьев из Калуша.

Отмечается, что правоохранители во время обысков изъяли партию из трех тысяч таблеток наркосодержащего препарата "Субутекс", стоимость которого на "черном рынке" составляет почти 900 тысяч гривен, и марихуану.

Кроме того, у злоумышленников обнаружили десять гранат РГД-5, четыре пистолета различных марок и наличные в сумме более ста тысяч гривен.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 310 Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины блокировала деятельность банды торговцев кокаином в Харькове. Как сообщалось, злоумышленники организовали контрабанду кокаина из одной из стран Европы, в Украине наркотики сбывали крупными партиями.

Кроме того, в Киеве разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина.